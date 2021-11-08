مساعد وزير خارجية إيران يبحث سبل التعاون مع كردستان العراق

العالم - ايران

وحضر مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري مساء امس الأحد اجتماعا مشتركا مع محافظي ورؤساء المنظمات الاقتصادية والتجار البارزين في محافظتي السليمانية وحلبجة.

والتقى صفري الليلة الماضية محافظي السليمانية وحلبجة ورؤساء الغرف التجارية ورئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كردستان العراق في مبنى القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية بمدينة السليمانية بحضور كبار تجار محافظتي السليمانية وحلبجة.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ايضا القنصل الايراني في السليمانية مهدي شوشتري، دعا المسؤولون الاقتصاديون الى حل بعض المشاكل والعقبات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأشار صفري الى الإمكانات العالية للشركات الإيرانية والجودة الفائقة لمنتجاتها ، وأعلن استعداد الشركات الإيرانية للاستثمار المشترك في منطقة كردستان العراق.