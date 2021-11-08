شاهد: مَنْ ترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية؟

العالم- خاص بالعالم

المرشحون المحتملون للإنتخابات الرئاسية خليفة حفتر قائدُ قوات شرق ليبيا، وسيفُ الإسلام القذافي، ورئيسُ مجلسِ النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرُ الداخلية السابق فتحي باشاغا، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، وعدد من الشخصيات السياسية الاخرى.

يأتي الاعلان عن انطلاق اجراءات العملية الانتخابية، في ظل حراك سياسي تشهده ليبيا، ويسارع فيه أبرز المرشحين ومؤيديهم إلى كسب الدعم داخليا واقليميا، كخليفة حفتر الذي زار الامارات، ومن المتوقع أن يبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بعض الملفات الأمنية والتطورات في ليبيا في زيارته المرتقبة الى تركيا.

ويأتي ذلك قبلَ

هذا ودعت فرنسا الى مؤتمرٍ دوليٍ حولَ ليبيا من المتوقع ان تحتضنه باريس في الثاني عشر من الشهر الجاري تحت عنوان "اجراء الانتخابات في موعدها وضرورة اخراج المرتزقة" دعت اليه الدول المعنية بالازمة الليبية.

وسارعت ألمانيا وايطاليا وتركيا الى رفض حضور المؤتمر، لاعتباره اجتماعا مكررا، خصوصا وأنه يعقد قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات، كما ذكرت مصادر أن ليبيا والجزائر وتركيا ستقاطع المؤتمر اذا تمت دعوة الكيان الاسرائيلي واليونان اليه، ما سيؤدي الى فشله ويعطل سعي فرنسا للعودة للعب دور متوازن في ليبيا.