مسؤول : ايران تمتلک اكبر احتياطي الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في المنطقة

العالم - ايران

وفي تصريحه، اليوم الاثنين على هامش ندوة تخصصية اقيمت لمناسبة "الاسبوع العالمي للخلايا الجذعية لدم الحبل السري" في مدينة كرج (غرب طهران)، اوضح "ضرابي" ان مؤسسة "رويان" الايرانية تحتفط بما يربو عن 170 الف عينة من خلايا دم الحبل السري.

واكد هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، على اهمية الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في معالجة الامراض المستعصية لاسيما امراض الدم والمصابين بنقص المناعة.

ونوه في هذا السياق، بانجاز ما يزيد عن 250 عملية زراعة باستخدام الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في البلاد؛ مردفا ان 100 عملية من هذا العدد اجريت باشراف مؤسسة رويان.