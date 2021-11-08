آخر تطورات المساعي الإيرانية في الإتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم



عبد اللهيان اعتبر ان تطبيع العلاقات التجارية مع ايران يشكل احد الوعود التي قطعها الطرف الاخر في اطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن تعهدات اطراف الاتفاق النووي ينبغي تحقيقها بنحو شامل خلال مفاوضات فيينا.

وحمل امير عبداللهيان، اميركا مسؤولية الظروف الراهنة، مصرحا ان هناك اطراف اخرى تنصلت عن واجبها واتخذت جانب الصمت على اجراءات واشنطن، لتسهم في وقوع ما يجري حاليا.

وربط وزير الخارجية، نجاح مفاوضات فيينا بالغاء الحظر تماما وعودة كافة الاطراف الى تعهداتها، بالاضافة الى تقديم ضمانات اساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية اجراءات الطرف المقابل.

من جانبها، اعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لتحديد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، واكدت على حرص اوروبا لتحقيق التقدم في هذه المفاوضات.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده اكد أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطئها وتعود إلى المسار الصحيح، فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.



وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الايرانية:"الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران.. على واشنطن أن تلغي كل اشكال الحظر وتعطي ضمانات بان لا احد في واشنطن سيقوم مرة اخرى بالاستهزاء بالعالم".



وأشار خطيب زاده إلى زيارة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري الى عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وربما اسبانيا هذا الاسبوع لبحث عدة مواضيع مهمة بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

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