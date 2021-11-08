محمد صلاح..أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي فی آخر 6 جولات

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ويعد محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فى آخر 6 جولات، بعدما حصل على تقييم بلغ 8.22 من الموقع، ليحافظ على صدارة قائمة الأفضل هذا الموسم أيضا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، رغم صيامه التهديفى خلال آخر مواجهتين أمام كل من برايتون ووست هام يونايتد.

ويتفوق محمد صلاح في ترتيب هدافى البريميرليج بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه جيمى فاردى نجم ليستر سيتي، صاحب الـ 7 أهداف، والذى لم ينجح أيضا في التسجيل خلال الجولة الحادية عشرة.

كما يعد محمد صلاح الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 تمريرات حاسمة متساويا مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وجاء رافينيا دياز، نجم ليدز يونايتد، في المركز الثانى خلف محمد صلاح في قائمة اللاعبين الأفضل بالبريميرليج أخر 6 جولات بحصوله على تقييم وصل إلى 7.86، يليه إيميل سميث روي نجم آرسنال الشاب والذى نجح في التسجيل في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي لمدة 10 أيام بسبب خوض المنتخبات التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم قطر 2022.

وتعود منافسات البريميرليج بمواجهات الجولة الثانية عشر، بداية من يوم 20 نوفمبر الجارى.