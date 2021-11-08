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العثور على جثث 3 متسلقين فرنسيين فقدوا في الهيمالايا

العثور على جثث 3 متسلقين فرنسيين فقدوا في الهيمالايا
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة نيبال أن فرق الإنقاذ في نيبال عثرت على جثث ثلاثة متسلقين فرنسيين فقدوا قبل نحو أسبوعين في منطقة قمة إيفرست بالهيمالايا.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وكان المتسلقون الثلاثة يحاولون تسلق جيل كانتيجا، الذي يبلغ ارتفاعه 6783 مترا، وهو قمة أصغر قرب جبل إيفرست في منطقة سولوخومبو النائية. وفقد الاتصال بينهم وبين منظمي رحلتهم منذ يوم 26 أكتوبر عندما وقع انهيار جليدي في المنطقة.

وقال المسؤول بالشرطة تاركا راجا باندي: "عثر فريق إنقاذ جبلي على الجثث الثلاث بالمنطقة. تم تحديد هويات أصحابها".

وأوضح باندي أنه تم نقل الجثث إلى لوكلا، وهي البوابة إلى جبل إيفرست وأكبر مدينة في منطقة سولوخومبو حيث تقع أعلى قمة في العالم وسيتم نقلها إلى العاصمة كاتمندو لتشريحها.

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