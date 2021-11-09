مقتل جندي و23 مسلحا بهجومين منفصلين في بوركينا فاسو

العالم-افريقا

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّه في شرق البلاد: صدّت كتيبة تانكوالو بمقاطعة كوماندجاري ليل 5-6 تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً شنّه مسلحون وسقط خلاله عسكري من الكتيبة خلال القتال.

وأضاف البيان أنّ "ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح وتمّ إخلاؤهم جوّاً باتجاه المنشآت الطبية التابعة للقوات المسلّحة".

وأكّدت رئاسة الأركان أنّ "ردّ عناصر الكتيبة أتاح تحييد حوالي 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم، كما تم ضبط كمية كبيرة من الذخائر والدرّاجات النارية".

وفي بيانها لفتت رئاسة الأركان إلى هجوم ثان وقع في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة تابوكو بمقاطعة هويت (جنوب غرب) وتمكّنت خلاله وحدة من الجيش من "قتل ثمانية إرهابيين"، في حين لم يسقط أي عنصر في صفوف الوحدة العسكرية.

وأوضح البيان أنّ الوحدة العسكرية ضبطت بحوزة هذه المجموعة المسلحة "بنادق كلاشنيكوف عديدة وكمية كبيرة من الذخائر والمماشط والدراجات النارية وعبوات ناسفة بدائية الصنع ووسائل اتّصال ومقتنيات شخصية مختلفة."

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات مسلحة متكررة ودامية، تُنفّذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر. وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب.

وأدّت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وتُنسب إلى جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من 1.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بحسب الأرقام الرسمية.