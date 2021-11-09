اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار في المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"

العالم - ايران

وافادت اللجنة الاعلامية للمناورة بانها دخلت الطائرات بدون طيار MQ-9 و RQ4 منطقتي الاستطلاع للدفاع الجوي الايراني FIR و ADIZ بينما كانت تحت مراقبة كاملة لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد والتي اعترضها الدفاع الجوي للجيش.

وغيرت هذه الطائرات العابرة للمنطقة مسارها بعد أن صمم الدفاع الجوي على اعتراضها والتحذير منها.

منذ البداية ، استقطبت مناورات جيش ذو الفقار 1400 المشتركة انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة حيث كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية MQ-9 و RQ4 تصر بجمع المعلومات وقربهما من المنطقة العامة للمناورة.

وتم خلال المناورة تحذير الطائرات الأجنبية بشكل متكرر من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وانطلقت صباح الأحد الماضي، مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران، جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونفذ الجيش الإيراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات، بدعم من مقاتلات ومسيّرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.