موفد الجامعة العربية أنهى جولته من دون ضمانات بانهاء الازمة مع السعودية

العالم_لبنان

وبحسب الصحف اللبنانية اختصرت مصادر موكبة لنتائج الزيارة اليوم الثلاثاء إلى كونها أتت بمثابة زيارة خاطفة لطائرة مخطوفة لا حول ولا قوة لقبطانها في تحديد وجهة سيرها، موضحةً أنّ كل مجريات النقاشات الموفد العربي بيّنت بالملموس تأكيد على ضرورة استقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، باعتبارها نقطة البداية نحو تطويق ذيول الأزمة مع الرياض.

ومقابل ضغوطات من كل الجهات الداخلية والخارجية لاستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على موقفه لجهة رفض الاستقالة عن خطأ لم يرتكبه خلال تولّيه وزارة الاعلام.

ونقلت صحيفة الجمهورية من مصادر واسعة الاطلاع الى ان هذه المسألة شديدة التعقيد، وتيار المردة ومعه حزب الله لن يقبلا بالتضحية بوزير الاعلام ولن يُلزماه بأيّ خطوة يتخذها، الا اذا بادر هو من تلقاء نفسه الى الاستقالة، لأن المسألة ابعد من تصريحاته، وهذا ما اكده السعوديون، كما اكده بالأمس موفد الجامعة العربية حسام زكي بقوله صراحة ان المسألة اكبر من تصريحات قرداحي.

اذن لا تزال الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية في دائرة المراوحة، وبانتظار دخول الوساطة القطرية المرتقبة على الخط الاسبوع المقبل.