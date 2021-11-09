دول أوروبية تنتقد قرار "إسرائيل" بشأن 6 منظمات فلسطينية

العالم-اوروبا

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بياناً مشتركاً أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا قالت فيه الدول الخمس إنها "ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراجها للمنظمات الفلسطينية على قائمة الإرهاب".

وجاء بيان الدول الخمس بعد أن عقد مجلس الأمن، أمس الإثنين، جلسة تشاورية مغلقة لمناقشة قضية الاستيطان الإسرائيلي، ولم يتخذ المجلس المكون من 15 عضواً أي إجراء بعد الجلسة.

لكن البيان الذي ألقاه سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، قال إن" قوائم الإرهاب" التي تعدها "إسرائيل" لها عواقب بعيدة المدى على منظمات المجتمع المدني من الناحية السياسية والقانونية والمالية، كما أكدوا أنهم سيدرسون بعناية المعلومات التي قدمتها "إسرائيل".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي فشل منذ أيام في إقناع المسؤولين الأوروبيين بأنّ "المنظمات الأهلية الفلسطينية الـ 6 مرتبطة بالفعل إما بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو بأنشطة عنيفة".

هذا ونشر يوم الاثنين، تقرير يشير إلى استخدم الاحتلال الإسرائيلي، برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية في التجسس على الهواتف المحمولة لستة نشطاء اجتماعيين فلسطينيين ونشطاء حقوقيين، بحسب ما أفادت به ثلاث هيئات دولية قامت بفحص هواتفهم.

ووافق 3 من الناشطين الفلسطينيين الذين استخدم ضدهم برنامج "بيغاسوس" على نشر أسمائهم، وهم غسان خلايقة، باحث ميداني في الحق - أقدم مؤسسة قانونية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وصلاح حموري المحامي في منظمة الضمير لدعم المعتقلين الفلسطينيين، وأوبي العبودي مدير معهد بيسان للأبحاث وهو يحمل الجنسية الأميركية.