الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مبيعات عسكرية اسرائيلية للمغرب ومواجهات في شمال اثيوبيا

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تتزايد الخطوات المغربية علی مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد انتشار تقارير عن بيع منظومة القبة الحديدة للمغرب؛ وفي مجال اخر تشتد المعارك في شمال اثيوبيا بين جبهة تيغرای والجيش الاثيوبي.

العالم - بانوراما

كشفت مصادر إعلامية مغربية أنّ الكيان الاسرائيلي يبحث بيع منظومة القبة الحديدية الصاروخية للمغرب لاستخدامها في اي مواجهة مع الجزائر.

يأتي ذلك بعد الكشف عن أنّ الجزائر نشرت منصات صاروخية عند الحدود بعد مقتلِ ثلاثة من مواطنيها بقصف مغربي.

وتوترت العلاقات بين الجارين بعد تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الاسرائيلي قبل نحوِ عام.

من جهة اخری تتواصل المعارك شمال اثيوبيا بين جبهة تحرير تيغراي المتمردة والجيشِ الاثيوبي، في وقت حققت فيه الجماعات المسلحة تقدماً ميدانياً على عدة جبهات.

ويسود الخوف والترقب في العاصمة اديس ابابا على وقْع تصريحات المتمردين الذين هدّدوا بمواصلة زحفهم باتجاه العاصمة.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقي تماما

شاهد العلاقات الجزائرية المغربية تزداد توتراً لهذا السبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاقم أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تنتقد بولندا لنشر آلاف الجنود على حدودها

قطر توقع اتفاقا أمميا لدعم الأمن الغذائي في اليمن

اللواء باقري يؤكد ارتقاء مؤشرات الامن في جنوب شرق ايران

شاهد بالفيديو.. قضية الاعتراف بالانقلاب العسكري في السودان وتبعاتها

الازمة السودانية وحلول بعيدة المنال

تونس: مواجهات في مدينة عقارب بمحافظة صفاقس