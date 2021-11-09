أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

آرمان ملي ..

- إيران تعلن عن تحديد ثلاثة شروط مسبقة بشأن عودة أمريكا لعضوية الإتفاق النووي

جوان ..

- الخارجية .. المفاوضات النووية بفيينا لن تحقق نجاحا ما لم تقدم أمريكا الضمانات اللازمة

ابرار ..

- الفريق قاآني القائد العام لحرس الثورة يلتقي في بغداد بالرئيس العراقي وبرئيس الوزراء

اطلاعات ..

- إستعراض كبير لقدرات الأسلحة الإيرانية الصنع في مناورات ذو الفقار البحرية

جمهوري اسلامي ..

- قلق صهيوني متزايد من الفشل السعودي الذريع في محافظة مأرب اليمنية

رسالت ..

- إنهيار آخر معقل للتحالف السعودي ومرتزقته في شمال محافظة مأرب

خراسان ..

- ناقوس موت نهر دجلة وهور العظيم يدق بشدة مع إفتتاح تركيا لسد " إيليسو "

آفتاب يزد ..

- تساؤلات مطروحة حول محاولة إغتيال الكاظمي .. هل هي واقعية أم مفبركة لإيجاد فتنة؟

رويش ملت ..

- وزارة الخارجية تؤكد .. على أمريكا إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة

كيهان ..

- نتائج إستطلاعات الرأي بأمريكا تعكس عدم رغبة أكثرية الأمريكيين ببقاء بايدن وبعودة ترامب

عصر ايرانيان ..

-عبد اللهيان مخاطبا وزيرة الخارجية البريطانية .. ينبغي للندن تسديد ديونها لإيران بأسرع وقت

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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عصر ايرانيان ,..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( توقع تغيير أمريكا مواقفها , سذاجة) .. ايران اختبرت على مدى اكثر من اربعة عقود طبيعة مواقف وسياسات امريكا ومختلف الادارات الامريكية من ديمقراطية وجمهورية , وثبت بالتجارب العملية على مدى كل هذه الفترة ..

( أن العداء الأمريكي لإيران الثورة الإسلامية ركن أساسي ثابت في سياسات وإستراتيجيات الولايات المتحدة ) نعم قد تختلف اساليب وسبل هذا العداء , فالادارات الجمهورية تعاملت دائما بعدائية مكشوفة وعلنية مع بلادنا , فيما دأبت الادارات الديمقراطية بالبيت الابيض على انتهاج اساليب غير مباشرة في عدائها لبلادنا او بعبارة اخرى بارتداء هذه الادارات لقفازات لتغطية هذا العداء لتحقيق نفس الاهداف العدوانية التي تسعى الادارات الجمهورية لتحقيقها ايضا .ومن هنا من السذاجة تماما ان يتصور احد بان اهداف ادارة بايدن الديمقراطية تختلف عن اهداف ادارة ترامب العدوانية السلطوية بشأن الاتفاق النووي والبرنامج النووي الايراني, فما تريده امريكا بغض النظر عمن يحكم بالبيت الابيض هوعرقلة التطور التكنولوجي في ايران واضعاف مكانتها وقدراتها الدفاعية .

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تركيا وإكمال حرب المیاه على الجيران ) كتبت صحيفة قدس .. تركيا تشن حربا على العديد من البلدان المجاورة , حربا غير معلنة تأخذ اشكالا مختلفة , فالى جانب تدخلها العسكري المباشر في سوريا والعراق مثلا تشن انقرة حرب مياه ايضا على هذين البلدين.. ( إن إفتتاح الرئيس التركي لسد " إيليسو " الضخم على نهر دجلة يعني ببساطة إعلان حرب مياه على العراق )

اردوغان تجاهل في افتتاحه لهذا السد كل الاحتجاجات العراقية الرسمية لسنوات طويلة, فافتتاح هذا السد يعني تخفيض منسوب نهر دجلة الى ادنى حد بشكل يحمل تهديدا رهيبا للزراعة والانتاج الزراعي في العراق ويعني تحويل اراضي هذا البلد الى صحاري بكل معنى الكلمة خاصة مع انخفاض منسوب نهر الفرات ايضا بسبب اقامة تركيا سدودا جديدة عليه لتحرم سوريا والعراق من حصتيهما فيه في تجاهل صارخ للقوانين الدولية .ان ما تقوم به تركيا في هذا السياق هو محاولة تحويل مصادر المياه المشتركة الى سلاح ضد جيرانها في اطار الاحلام العثمانية المعروفة ..

جمهوري اسلامي ..

- صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( خليفة حفتر يستنجد بالصهاينة ) .. ازاحت محافل صحفية في تل ابيب الستار عن قيام نجل قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر بزيارة سرية لتل ابيب، ( صحف بفلسطين المحتلة قالت إن صدام خليفة حفتر نقل للمسؤولين الصهاينة رسالة من والده يطلب فيها مساعدات عسكرية ) وذلك مقابل ضمانات باعتراف ليبيا بهذا الكيان في المستقبل, ولم تستبعد محافل اقليمية ان يكون للسعودية والامارات دور في تعبيد الطريق امام قيام نجل حفتر بهذه الزيارة وذلك لفسح المجال امام دخول الكيان الصهيوني للساحة الليبية هذه المرة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتيت في الشان اليمني في مقالها ( على عتبة إنتصار كبير ).. يشهد ميان المعارك العنيفة الدائرة في محافظة مأرب اليمينة منذ عدة اسابيع تطورات متسارعة بمواصلة القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية تقدمها واقتحاماتها لمواقع واستحكامات قوات التحالف ومرتزقته الواح تلو الاخر حيث سيطرت مؤخرا على اخر معقل لهذا التحالف في شمال المحافظة ، ( إن إقتراب القوات اليمنية المشتركة من الطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب و حضرموت مؤشر على قرب حسمها معركة مأرب) خاصة مع اطباق هذه القوات في نفس الوقت على مدينة مأرب نفسها والتي باتت بحكم الساقطة عسكريا، ان هذه التطورات ضاعفت من عدوانية التحالف السعودي, وهي عدوانية تجسدت بشنه غارات وحشية جنونية على مأرب لعرقلة تقدم القوات اليمنية دون جدوى.

رسالت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( جرس إنذار في البيت الأبيض) كتبت صحيفة رسالت .. هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات البلدية في ولاية فرجينيا مقابل الجمهوريين اطلق جرس انذار جدي للادارة الديمقرطية بالبيت الابيض وللحزب الديمقراطي بشكل عام حول تراجع شعبية بايدن والديمقراطيين في الشارع الامريكي بعد مرور اقل من عام الفوز بالانتخابات الرئاسية، ( إن هناك مخاوف جدية في أوساط الحزب الديمقراطي إزاء إحتمال تلقي هزيمة خطيرة في الإنتخابات الرئاسية عام 2024 ) وكذلك ازاء احتمال فقدان الاغلبية في انتخابات الكونغرس النصفية, والى جانب كل هذا وذاك هناك هواجس مطروحة في اوساط الديمقراطيين ازاء مدى قدرة بايدن بكل زلاته واغفاءاته المتزايدة على اكمال مهمته الرئاسية , وهواجس ازاء التداعيات الخطيرة التي قد يثيرها وصول كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي وكأول امرأة للمنصب الرئاسي بامريكا وخاصة كونها ليست من العرق الابيض .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقريرها ( إجراء تجارب صاروخية في غزة).. فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة قامت مؤخرا بتجارب على انواع مختلفة من الصواريخ في استعراض صريح لقدراتها وجهوزيتها مقابل التهديدات الصهيونية وذلك بعد اصطدام مفاوضات تبادل الاسرى مع هذا الكيان بطريق مسدود ... ( إن التجارب الصاروخية الفلسطينية بغزة تأتي أيضا ردا على إجراء الكيان الصهيوني العديد من المناورات العسكرية بالضفة الغربية المحتلة ) والمقاومة حذرت قبل ان من شن الكيان عدوانا جديدا على غزة ملوحة بان " سيف القدس " لم يعد لغمده بعد , في اشارة لضرباتها الصاروخية لتل ابيب ومدن الكيان الاخرى.