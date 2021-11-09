قطر توقع اتفاقا أمميا لدعم الأمن الغذائي في اليمن

العالم - قطر

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقية لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، رئيس صندوق قطر للتنمية شهد هذه الاتفاقية.

وذكر البيان أن الاتفاقية تشمل المساعدة الغذائية العامة، وتوفير أغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير استشارات صحية وغذائية بهدف تثقيف المجتمع بالسلوكيات الغذائية الإيجابية.

وبيّن أن الاتفاقية تبلغ مدتها 12 شهراً ويستفيد منها 7 ملايين و621 ألفاً و932 شخصاً، بالإضافة إلى تقديم "الخدمة الجوية الإنسانية" لنقل المتطوعين والموظفين دولياً وداخل اليمن.

وأمس الاثنين، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص على حافة المجاعة في 43 دولة ارتفع إلى 45 مليوناً، مع تصاعد الجوع الحاد في أنحاء العالم.

وفي يوليو الماضي، وجَّه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص 100 مليون دولار لجهود "درء المجاعة" باليمن، والمساهمة في دعم جهود الأمم المتحدة في دعم الأمن الغذائي.

وسبق أن تعهدت الدوحة بتقديم 70 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية باليمن، خلال مؤتمر المانحين لليمن في مارس الماضي.