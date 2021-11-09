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الشيخ قبلان: لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة عن طريق النيل من أمل وحزب الله

الشيخ قبلان: لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة عن طريق النيل من أمل وحزب الله
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان انه لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة عن طريق النيل من أمل وحزب الله.

العالم_لبنان_الشيخ احمد قبلان

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان "اننا لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة بأمّها وأبيها عن طريق النيل من حركة أمل وحزب الله بهدف تقديم أوراق اعتماد ببصمة الدم لهذه العاصمة وتلك".

وتابع :"إذا كان لبنان محتلاً فهو من المجموعات الأميركية وجوقة رخيصة جداً من السياسيين والإعلاميين الممسوكين بحبل الدولار ونفايات النفط، وعليه، من خرّب بيوت اللبنانيين هو من هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير الطائفي لا من حرّر وقاد أكبر ملحمة نصر في لبنان والمنطقة".

ورأى قبلان أن "المطلوب وأد الفتنة لأن الفتنة إذا اشتعلت هذه المرة ستحرق كل لبنان، وكفانا بيعاً لهذا البلد بثمن بخس من براميل النفط وحقائب الدولار. ونصيحيتي: ما تحرقوا البلد بالدفعة والفاتورة، لأن لبنان أكبر من أن يتحوّل "فيدرالية أو متصرفية" لأحد، والشاطر من يفهم التاريخ لا من ينتحر مجدداً".

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