إيران وروسيا تعملان على توسيع التعاون الاقتصادي

العالم - إيران

وأشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" في لقاء مع رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي "أركادي زلوتشيفسكي" إلى قدرة إيران في صناعة تجهيز الحبوب، وقال: يمكن لإيران أن تعمل كمركز إقليمي مهم في مجال إنتاج وتوزيع الحبوب والبقوليات وإرسالها إلى دول المنطقة عن طريق تجهيز الحبوب الروسية.

وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين وخلق البنية التحتية اللازمة من أجل خفض تكاليف التجارة، وتمهيد الطريق لاستمرار الاستثمار المشترك.

وفي إشارة إلى اهتمام إيران بتوسيع التعاون التجاري مع دول الجوار والمنطقة، قال جلالي: بدلاً من استيراد الحبوب التي نحتاجها من بلدان بعيدة، يمكننا الحصول على القمح الذي نحتاجه من روسيا بتكلفة أقل.

من جانبه قال "زلوتشيفسكي" إن روسيا هي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، حيث تنتج أكثر من 110 ملايين طن من الحبوب سنويا وصدرت نحو 45 مليون طن من الحبوب إلى دول مختلفة في العام الماضي.