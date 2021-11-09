الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الحكومة الجزائرية: التصنيفات الصادرة من المنظمات العالمية لا تعكس أوضاعنا الاقتصادية

رئيس الحكومة الجزائرية: التصنيفات الصادرة من المنظمات العالمية لا تعكس أوضاعنا الاقتصادية
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن الترتيبات التي تصدرها المنظمات الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية داخل بلاده.

العالم - الجزائر

وحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، قال عبد الرحمن: "بعض التقارير والترتيبات الدولية التي تخص وضعية الجزائر، لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي تحوز عليها".

تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال كلمة له في مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.

وفيما بدا وكأنه اتهام، ألمح رئيس الحكومة الجزائرية إلى وجود مؤسسات ذات أجندات خاصة تعمل من خلف بعض التقارير، لأغراض سياسية ضد بلاده.

وضرب عبد الرحمن مثلا بـ "تقرير صدر عن إحدى المؤسسات الدولية المالية لسنة 2020، صنف الجزائر في الرتبة 44 من بين الدول الإفريقية في مجال الصحة".

وقال: "الجزائر بحثت عن العناصر التي ساعدت على إصدار التقرير، تبين أن التقرير وراءه مؤسسات خاصة تعمل لأغراض أخرى غير التي كانت يجب أن تعمل عليها"، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصحيح الترتيب.

وعلق رئيس الحكومة الجزائرية، قائلا: "من غير المعقول أن تكون الجزائر في الرتبة 44 في إفريقيا، وهي التي تحوز على الرتبة الثانية في مجال معدل التنمية البشرية في القارة نفسها".

ولذلك دعا عبد الرحمن إلى "متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية، والحرص على وصول المعلومات الصحيحة والرسمية بدل الاتكال على التقارير المغلوطة ومجانبة الصواب".

وتحدث المسؤول الجزائري عن آلية، تنشئها الحكومة لـ "إدارة وتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء صورة حقيقية على تطور أوضاع بيئة الأعمال".

روابط ذات صلة

الجزائر تدعو لاستحداث لجنة مع موريتانيا لمواجهة التحديات الأمنية

تبون: الجزائر لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية

تبون: الجزائر لن تقوم بـ'الخطوة الأولى' لتخفيف التوترات مع ماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"