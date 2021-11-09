شاهد .. آخر تطورات الإحتجاجات في مدينة عقارب التونسية

العالم - تونس

على خلفية مطالب اجتماعية اشتعلت ساحات وشوارع مدينة عقارب جنوبي تونس ،بين محتجين غاضبين وقوات الشرطة،زادتها حدة قضية وفاة متظاهر جراء قنابل الغاز التي اطلقتها الشرطة.



هنا اندلعت ولا تزال اعنف المواجهات بين محتجين يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار اعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة وتجددت الاحتجاجات الثلاثاء، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة احد المحتجين حيث اكدت شقيقته ان الشرطة رمت شقيقها بالغاز، ونفت وزارة الداخلية من جهتها خبر وفاة الشاب جرّاء إصابته بالغاز وأوضحت في بيان أن المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طاريء بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى مستشفى المكان حيث فارق الحياة.



وتطورت الاحتجاجات الغاضبة حيث اضرم هؤلاء النار في مركز امني واحرقوه بعد ان اخلته قوات الامن.



في المواقف اعلن الاتحاد العام للشغل التونسي الاضراب العام في القطاعين العام والخاص الاربعاء في مدينة عقارب، بينما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيدا.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن في اجتماع معهما الاثنين إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس والذي وصفه بالكارثي وتشكل الاحتجاجات بعقارب أول اختبار جدي لحكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس الشهر الماضي في كيفية الرد على الغضب والاحباط المتناميين بسبب سوء الخدمات العامة والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الصعبة،بحسب مراقبين.



وتم إغلاق مكب النفايات في عقارب في أواخر أيلول/سبتمبر الفائت، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض وقالوا إنهم يعانون من كارثة بيئية بعد أن بلغ المكب طاقته القصوى لكن مدينة صفاقس،ثاني اكبر مدينة تونسية، شهدت بعد ذلك تكدسا للنفايات في الشوارع..مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس مع قرار الحكومة إعادة فتح مكب النفايات في المدينة ..