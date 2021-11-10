وزير حرب الاحتلال يدعي أنه تلقى تهديدات بالقتل

العالم-الاحتلال

وزعم غانتس خلال وضع حجر الأساس لمصنع "رفائيل" للمعدات العسكرية الصهيونية في مدينة شلومي شمال فلسطين المحتلة، إنه "تعرض لتهديدات بالقتل من جهات يسارية، وهي تهديدات سبق أن تلقاها، قبل عامين، حينما ظهرت فكرة تأييد القائمة العربية المشتركة".

وأضاف أنه "يبدل هاتفه المحمول كل شهرين، نتيجة لتهديدات أو هجمات التيار اليساري ضده"، نافيا أي دور لليمين الإسرائيلي في تلك التهديدات.

وأشار إلى أن هناك "أعشابا ضارة" تنمو داخل المجتمع الصهيوني.

وشدد على أن "إسرائيل باتت مستعدة لأي سيناريوهات محتملة، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو الشمال أمام حزب الله اللبناني، فضلا عن إيران".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد ادعى أمس الاثنين عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل.