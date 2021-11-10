الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير حرب الاحتلال يدعي أنه تلقى تهديدات بالقتل

وزير حرب الاحتلال يدعي أنه تلقى تهديدات بالقتل
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس تلقيه تهديدات بالقتل، بعد يوم من إعلان وزير الخارجية يائير لابيد عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل أيضا.

العالم-الاحتلال

وزعم غانتس خلال وضع حجر الأساس لمصنع "رفائيل" للمعدات العسكرية الصهيونية في مدينة شلومي شمال فلسطين المحتلة، إنه "تعرض لتهديدات بالقتل من جهات يسارية، وهي تهديدات سبق أن تلقاها، قبل عامين، حينما ظهرت فكرة تأييد القائمة العربية المشتركة".

وأضاف أنه "يبدل هاتفه المحمول كل شهرين، نتيجة لتهديدات أو هجمات التيار اليساري ضده"، نافيا أي دور لليمين الإسرائيلي في تلك التهديدات.

وأشار إلى أن هناك "أعشابا ضارة" تنمو داخل المجتمع الصهيوني.

وشدد على أن "إسرائيل باتت مستعدة لأي سيناريوهات محتملة، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو الشمال أمام حزب الله اللبناني، فضلا عن إيران".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد ادعى أمس الاثنين عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل.

روابط ذات صلة

غانتس يطلب رسميا إطلاق تحقيق ضد نتنياهو

غانتس يستبعد حل الحكومة الائتلافية رغم الخلافات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيسي: لإنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة

خالد بن سلمان يناقش مع ليندركينغ التطورات اليمنية

بلينكن يهاتف برهم صالح بشأن الهجوم على الكاظمي

روسيا بصدد تطوير صواريخ "إس-550"

وزير حرب الاحتلال يدعي أنه تلقى تهديدات بالقتل

شاهد.. اهالي حمص يطالبون بمواقف دولية بوجه العدوان الإسرائيلي على محافظتهم