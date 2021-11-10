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خالد بن سلمان يناقش مع ليندركينغ التطورات اليمنية

خالد بن سلمان يناقش مع ليندركينغ التطورات اليمنية
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الجهود المشتركة المبذولة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

العالم-السعودية

وأكد بن عبد العزيز "التزام التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم حكومة منصور هادي، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي".

ويذكر أن المبعوث الأمريكي التقى أمس الاثنين وزير الخارجية للحكومة اليمنية المستقيلة أحمد عوض بن مبارك، وبحثا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود تسوية الأزمة.

وجدد ليندركينغ التأكيد على "تضامن بلاده ودعمها الكامل لحكومة هادي"، مشددا على "أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومساندة الحكومة في تطبيع الوضع الاقتصادي والمحافظة على سعر العملة الوطنية وتقديم الخدمات لليمنيين".

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