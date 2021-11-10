إيران ومولدافيا تبحثان بشان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

العالم - ايران

واعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة في مولدوفا إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والجمهورية الإسلامية الايرانية الذي بلغ العام الماضي 2 مليون دولار قد بلغ في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 3 ملايين دولار وقال انه نظر الى الطاقات التجارية الخاصة التي يمتلكها البلدان فان هذا الحجم من التبادل قابل للزيادة.

وأعرب نوهاريا عن أمله في زيادة التجارة بين إيران ومولدوفا وشدد على الحاجة إلى تبادل زيارات الوفود التجارية بعد احتواء فيروس كورونا.

وقال: انه مع تعزيز التواصل يمكننا أن نشهد توقيع مذكرة تفاهم ودراسة الامكانيات المتاحة لدى الجانبين فيما يتعلق بإقامة العلاقات التجارية والتوصل إلى اتفاق.

واشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في مولدافيا، الى إن نسبة عالية من واردات مولدوفا تعود إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، واضاف: آمل أن يزداد حجم التجارة بين مولدافيا وإيران، خاصة مع محافظة أذربيجان الشرقية.

وإشار إلى عقد الملتقى الافتراضي من قبل هذه الغرفة خلال الفترة من 24 الى 26 نوفمبر الجاري، معربا عن امله أن يشارك النشطاء الاقتصاديون في محافظة أذربيجان الشرقية بصورة جيدة في هذا الملتقى.

*القطاع الخاص في محافظة آذربيجان الشرقية على استعداد للتعاون

من جانبه اعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في تبريز ابوالفتح ابراهيمي استعداد القطاع الخاص في المحافظة للتعاون الاقتصادي مع مولدافيا.

واشار ابراهيمي الى وجود اكثر من 5 الاف وحدة صناعية و 52 مدينة وناحية صناعية في المحافظة من ضمنها اكبر مصنع لانتاج الجرارات وانتاج المكائن والمعدات وقطع الغيار ومصافي النفط والبتروكيمياويات وانتاج الادوية فضلا عن النسيج والجلود وقطع غيار السيارات والسيراميك والاجهزة المنزلية والصناعات التحويلية الزراعية والالبان والمنتوجات الزراعية واحتياطيات المناجم الى جانب امكانيات النقل البري والسككي وممر "شمال-جنوب".