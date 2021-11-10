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ناسا تؤجل مهمة رواد الفضاء إلى القمر حتى عام 2025

ناسا تؤجل مهمة رواد الفضاء إلى القمر حتى عام 2025
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، تأجيل مهمة لرواد الفضاء الأميركية إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.

العالم - علوم وتکنولوجیا

وقال بيل نيلسون مدير "ناسا" إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف "في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل عام 2025"، بحسب رويترز.

وعين الرئيس الأميركي جو بايدن نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينات.

ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، والذي بدأ في عهد ترامب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى كوكب المريخ في المستقبل.

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