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أسواق حلب المرممة والحرف التراثية

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

حلب عاصمة الإقتصاد السوري منذ القديم وحتى الآن. العامرة بأسواقها ومنتجاتها المتنوعة والتي تعتبر الخزان الإقتصادي الأكبر في سوريا فازدهار تجارتها التي تعدت المحلية الى العالمية أكسبتها شهرة واسعة جلعت منها محجا للتجار والسياح ورافدا قويا للإقتصاد حيث تخصصت هذه الأسواق بييع منتجات معينة مكتسبة أسمائها من هذه المنتجات كسوق الحرير والفستق والعطارين وغيرها لتأتي الحرب وتستهدف هذه الأسواق بالتحديد مدمرة إقتصاد حلب وأحد أهم مقوماته...

الضيوف:

أحمد الغريب – باحث

المهندس عبد الرحيم حجار – باحث ومؤرخ

المهندس احمد الشهابي – مدير حلب القديمة

عبد الحي قدور – باحث تاريخي

فراسس رحمو – باحث

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