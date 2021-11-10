الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تمويل قطري لـ"الأونروا" بـ25 مليون دولار

تمويل قطري لـ
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدوحة، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بمبلغ 25 مليون دولار.

العالم - قطر

وبحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، الثلاثاء، اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفيليب لازاريني المفوض العام لـ"الأونروا" الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة الأممية، وفق المصدر نفسه.

وشهد وزير الخارجية القطري عقب اللقاء التوقيع على اتفاقيتين بين صندوق قطر للتنمية والأونروا، لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي.

ويشمل المبلغ دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين بسوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء الأونروا الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب القطري خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

ونصت الاتفاقية الأولى على دعم الموارد الأساسية لـ "الأونروا" بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتسهم هذه الاتفاقية في ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة.

فيما تتضمن الاتفاقية الثانية "تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين بسوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيداً".

روابط ذات صلة

قطر توقع اتفاقا أمميا لدعم الأمن الغذائي في اليمن

أمير قطر يبعث رسالة الى ملك السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-11-2021

تونس.. تأسيس حزب جديد شبيه بالإخوان

ألمانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

وزير خارجية حكومة "طالبان" المؤقتة یزور باكستان اليوم

الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

العميد قاآني يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد