العالم - قطر

وبحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، الثلاثاء، اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفيليب لازاريني المفوض العام لـ"الأونروا" الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة الأممية، وفق المصدر نفسه.

وشهد وزير الخارجية القطري عقب اللقاء التوقيع على اتفاقيتين بين صندوق قطر للتنمية والأونروا، لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي.

ويشمل المبلغ دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين بسوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء الأونروا الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب القطري خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

ونصت الاتفاقية الأولى على دعم الموارد الأساسية لـ "الأونروا" بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتسهم هذه الاتفاقية في ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة.

فيما تتضمن الاتفاقية الثانية "تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين بسوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيداً".