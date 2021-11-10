شاهد.. أزمة مهاجرين علی الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

العالم - أوروبا

وقال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن رئيس بيلاروسيا، الحليف المقرب من بوتين، يدير الأزمة، لكن العقل المدبر في موسكو.

ونفى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، مزاعم إرساله الناس عبر الحدود، انتقاماً من العقوبات الأوروبية. وأكد أن بلاده "لن تركع" في أزمتها مع الاتحاد الأوروبي.

روسيا من جهتها ردت عن الاتهامات البولندية لبيلاروسيا على خلفية تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، وبينهم عراقيون، على الحدود بين البلدين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أكثر من ألفي جندي بولندي دخلوا العراق ضمن قوات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة "لإحلال الديمقراطية" في ربوعه. وتساءلت زاخاروفا عما إذا كانت بولندا مستعدة اليوم لاستقبال "ألفي عراقي على الأقل، من اللاجئين".

أوروبيا، اتهمت فرنسا نظام لوكاشينكو بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الاتحاد الاوروبي عبر تنظيم "تهريب مهاجرين" على حدوده. كما أعلنت ألمانيا تأييدها فرض عقوبات أوروبية جديدة على مينسك، واتهمت بدورها لوكاشينكو بارسال المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا. كما حذرت برلين على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس من أنّ الاتّحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الدول وشركات الطيران الضالعة في إرسال المهاجرين إلى بيلاروسيا. وأنه سيعمل على تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو. كما استنكرت بولندا بدورها تدفق المهاجرين نحوها ووصفت الموجة الجديدة بأنها "هجوم مختلط" يهدد الاتحاد برمته.