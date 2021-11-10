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ايران تعلن قدرتها علی الابحار في جميع المياه الدولية

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني إنّ طهران أثبتت عكس ما كان يتوقعه الأعداء عبر إبحار اسطولها في المحيطات.

العالم - خاص بالعالم

وفي لقاءٍ مع قناةِ العالم، أكدَ الأدميرال ايراني:"رغم اننا كنا تحت الحظر والتهديد لكننا تمكنا وفي ظل هذا الفضاء الملوث من تنمية قدراتنا الی درجة اننا حصلنا علی قمة التكنولوجيا".

وأضاف الادميرال ايراني:"المدمرة الايرانية عندما تمكنت من الابحار في المحيطات الثلاثة هذا يعني انها قادرة علی الحضور في أي مكان تريده في البلاد".

وأكد ان ايران ستكمل هذا المسار في المستقبل وان مهمة القوة البحرية الايرانية ستكون الحضور في أقصی المحيطات والمياه الدولية فبلا شک انه من خلال قدراتنا نستطيع الابحار أين ما كان ودون دعم أي طرف".

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