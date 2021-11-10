وزير الرياضة اللبناني يلتقي لاعبي منتخب بلاده عشية المباراة مع ايران

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وكان برفقة الوزير رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر كما ضم الوفد الزائر محمد عويدات رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة، وحسين عمر أمين سر مكتب الوزير.

ونقل الوزير كلاس بإسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضائها تحياتهم ومؤازرتهم للمنتخب في استحقاقاته، وتقديرهم لعطاءاته لا سيما في هذه الظروف، آملا بأن نحتفل جميعا بإنتصار جديد يؤرخ له بكرة تحمل تواقيع اللاعبين.

وجدد حيدر التأكيد بأن قافلة المنتخب وكرة القدم اللبنانية تسير عكس التيار والأوضاع الحرجة. وتوجه إلى أفراد المنتخب بقوله: "ما يتحقق هو بمثابة ضوء ايجابي نطمح لأن يسطع ويشع بفضل عزيمتكم". وزاد: "وعقدنا العزم على توفير ما نستطيع من جهد لهذه الغاية ووعدنا بحوافر معنوية ومادية لنواكب هذه الانطلاقة وهذا التطور. وستكون دائما أكبر من التوقعات، متمنيا التوفيق مجددا "كي نحتفل ونفرح اللبنانيين على غرار ما حصل في الشهر المنصرم.

وعرف حيدر الوزير كلاس على أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وتناولا والوفد المرافق الغداء معهم، ثم إلتقطت صور تذكارية.