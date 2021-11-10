ضابط في جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة

العالم- الاحتلال

وقال العميد نيري هورفيتس، ضابط في سلاح مدفعية الاحتلال: "على إسرائيل أن تطور قدراتها لتضيق المناورة على الأطراف المقابلة في قطاع غزة ولبنان"، موضحًا أن مفاهيم ميدان المعركة يتغير، فلم يعد تقتصر كل جهة على اختصاصها، الأمر الذي يستدعي امتلاك وحدة عسكرية قدرات متعددة الأبعاد بالإضافة العمل في الحرب الالكترونية والمجالات الالكترومغناطيسية.

وأضاف هورفيتس: أن "سلاح المدفعية يستخدم طائرة (فارس السماء) خلال العمليات القتالية ولديه وحدتين تعملان في هذا المجال وسيعمل على ضم تشكيل وحدة ثالثة خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن تطوير المقاومة في غزة ولبنان من اداءها القتالي يتوجب على جيش الاحتلال إعداد رؤية عمل مناسبة؛ لأن المعركة القادمة ستكون بين طائرة مسيرة وأخرى، وفق قوله.