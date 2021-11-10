شمخاني و نظيره القرغيزي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

العالم - إيران

وقال "الأدميرال شمخاني" خلال اللقاء مع نظيره القرغيزي "إيمان كولوف" الثلاثاء إن "إيران قادرة وترغب في توظيف طاقاتها العلمية والفنية وإمكاناتها في مجالات الترانزيت من أجل تعزيز وتوسيع الأمن في المنطقة".

وأضاف: لدينا طاقات كبيرة في المجالات العلمية والفنية والترانزيت، وعلى استعداد للتعاون معكم في هذا الخصوص.

وعن التطورات الراهنة في أفغانستان ودور الغربيين المزعزع للأمن الإقليمي، فقد دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى تظافر الجمهود بين دول المنطقة كافة لدعم الشعب الأفغاني ومواجهة عناصر الفوضى، كما تطلع إلى توسيع التعاون بين طهران وبيشكيك في هذا الخصوص.

إلى ذلك أكد "إيمان كولوف" على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين إيران وقرغيزيا وضرورة توسيع التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الأمنية.

وقال المسؤول الأمني القرغيزي خلال اللقاء مع الأدميرال شمخاني اليوم: لدينا إمكانات جيدة في المجالات الزراعية والطاقات المتجددة؛ بما يتيح لنا تسخيرها لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين.