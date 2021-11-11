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باقري يصل لندن في اطار جولته الاوروبية

باقري يصل لندن في اطار جولته الاوروبية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني الى العاصمة البريطانية لندن قادما من برلين في اطار جولته الاوروبية.

العالم - ايران

وسيجري باقري والوفد المرافق له محادثات مع نظيره البريطاني وعدد آخر من المسؤولين في الخارجية البريطانية حول القضايا الثنائية والاقليمية.

وستكون مفاوضات فيينا ضمن جدول اعمال محادثات مساعد الخارجية الايرانية حيث من المقرر ان تعقد الجولة الجديدة من هذه المفاوضات لالغاء الحظر الظالم وغير الانساني على ايران في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكتب مساعد الخارجية الايرانية علي باقري كني مساء الإثنين في تغريدة على تويتر: في سياق مشاوراتي مع زملائي في الدول الأخرى ، سألتقي عددا من نظرائي الأوروبيين في الأيام المقبلة.

وأضاف: ان تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية وكذلك المفاوضات المقبلة، مطروح على جدول الأعمال.

وقال باقري: لن ندخر أي جهد لتحقيق مصالحنا الوطنية بما في ذلك رفع الحظر غير القانوني.

واضاف: ان القضية الاساس في هذه المفاوضات هي التداعيات الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وان هذه التداعيات مقتصرة فقط على اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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