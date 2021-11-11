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مصر تعلن موقفها الرسمي من الازمة في السودان

مصر تعلن موقفها الرسمي من الازمة في السودان
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تدعم فريقا على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان.

العالم - مصر

وقال شكري في تصريحات صحفية إن "مصر تدعم استقرار السودان، وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وأضاف أن بلاده "لا تدعم فريقا على حساب آخر في السودان".

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات. ووضع اعضاء الحكومة المدنية تحت الاقامة الجبرية ليفرج لاحقا عن البعض.

وعلق البرهان العمل بالمواد الـ11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية، مع بقاء الالتزام بها واتفاق السلام.

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