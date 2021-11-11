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منتخب الجزائر فى مهمة الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة بمواجهة جيبوتى

منتخب الجزائر فى مهمة الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة بمواجهة جيبوتى
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

يسعى منتخب الجزائر، بقيادة المدير الفني جمال بلماضي، لاستمرار سلسلة اللا هزيمة التي حققها في الفترة الأخيرة، عندما يلتقي مع نظيره منتخب جيبوتي، في المواجهة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ستاد "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

العالم - رياضة

ونجح منتخب الجزائر في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أخر 31 مباراة في جميع البطولات، ليصبح صاحب أفضل سلسلة من عدم خسارة في مباريات متتالية بالعالم في الوقت الحالي.

واقترب منتخب الجزائر من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سلسلة اللا هزيمة للمنتخبات، والمسجل باسم منتخب إيطاليا برصيد 37 مباراة، والذي حققه منتخب الأزوري في وقت سابق من هذا العام.

ويملك المنتخب الجزائري الرقم القياسي كأكثر منتخب أفريقى يحقق سلسلة مباريات متتالية بدون هزيمة في تاريخ كرة القدم، برصيد 30 مباراة على التوالي، حيث نجح في وقت سابق، فى كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب كوت ديفوار بالحفاظ على سجله بدون هزيمة فى 26 مباراة متتالية، فى الفترة من 2011 حتى 2013.

ويدخل منتخب الجزائر مواجهة الجمعة وفى رصيده 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام بوركينا فاسو صاحب الوصافة بفارق الأهداف عن الجزائر، فيما لا يملك منتخب النيجر أي نقاط ويحتل المركز الرابع والأخير.

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منتخب الجزائر فى مهمة الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة بمواجهة جيبوتى