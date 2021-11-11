أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021

سياست روز..

مفاوضات فيينا ستدور حول إلغاء إجراءات الحظر وليس حول قضايا نووية

آفتاب يزد ..

وزارة الخارجية .. مفاوضات فيينا خاصة بالتبعات الناجمة عن إنسحاب أمريكا من عضوية الإتفاق النووي

اطلاعات ..

غضب أمريكي صريح من إندفاع بلدان عربية لتطبيع علاقاتها مع سوريا

جوان ..

إصطفاف دول عربية حاولت إسقاط النظام السوري لسنوات, لإصلاح جسور العلاقات مع دمشق

جمهوري اسلامي ..

لافروف يحذر الأكراد السوريين من خطر الأعيب أمريكا وسياساتها المخادعة

حمايت ..

نعيم قاسم .. لبنان لن يكون تابعا لأحد ومايريده من السعودية هو عدم التدخل في شؤونه

خراسان ..

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على ستة قرارات إدانة للكيان الصهيوني

رسالت ..

رئيس تحالف الفتح هادي العامري مخاطبا تركيا .. على جميع القوات الأجنبية الخروج من العراق

كيهان..

موجة إعتقالات واسعة في الكويت على خلفية إتهام بتأييد حزب الله لبنان

وطن امروز ..

البيان الختامي لمؤتمر نيودلهي حول أفغانستان يعكس قلقا إقليميا داعيا لتشكيل حكومة واسعة

ايران ..

المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس الوزراء لتقديم توضيحات حول هجوم دموي لطالبان الباكستانية

آرمان ملي ..

الرئيس الصيني يبدي إستعداد بكين للتباحث مع واشنطن لحل الخلافات العالقة ولتهدئة الأجواء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها، بايدن والإصرار على بقاء هيكلية الحظر،... الرئيس الامريكي جو بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية مقابل ايران في خطوة تعكس اصرارا امريكيا على مواصلة نهجها العدواني ضد بلادنا.

إدارة بايدن تتحدث عن إستعدادها لإبداء نوايا حسنة بمفاوضات فيينا لكنه تتحرك بنفس الوقت في الإتجاه المعاكس تماما فامريكا تصر في الواقع على الابقاء على طيف واسع النطاق من اجراءات الحظر على ايران خلف مسميات مختلفة بذريعة انها لا ترتبط بالموضوع النووي . ان تمديد بايدن لحالة الطوارئ مقابل بلادنا يعني ان امريكا مصرة على مواصلة عدوانيتها عبر الابقاء على هيكلية الحظر في التعامل مع ايران , وان اقصي ما تريد القيام به هو رفع جانب من اجراءات الحظر والابقاء على القسم الاكبر منها وهو امر ترفضه ايران جملتا وتفصيلا.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، العراق ودخول مرحلة حساسة، كتبت صحيفة خراسان .. يمر العراق اليوم بمرحلة حساسة بالغة الخطورة فالانتخابات البرلمانية التي كان من المفروض ان تدعم الاستقرار الداخلي, تحولت لفوضى ولتحدي كبير للامن والاستقرار في هذا البلد الذي يمر في مرحلة حساسة للغاية .

إن المشكلة الرئيسية والعراق تكمن في عدم وجود الثقة اللازمة بين قواه السياسية ولا بين هذه القوى والحكومة ان اجواء عدم الثقة هذه اتخذت حالة ساخنة بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة وطرح قوى سياسية طعونا تشكك بسلامتها وكذلك بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .

ولكن رغم هذا الخضم من الاجواء القاتمة وتبادل الاتهامات بشان محاولة الاغتيال هذه , هناك اجواء تفاؤل بشأن قدرة العراق على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج منها بسلام ,وهو تفاؤل طرح نفس بعد لقاءات لجنة التنسيق بين الاحزاب الشيعية في العراق مع الرئيس العراقي ورئيس حكومته بشأن حل المشاكل العالقة.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا ينقل عن مجلة الايكونوميست البريطانية قولها، بن سلمان يدفع السعودية نحو الهاوية، كتبت فيه..ترى صحيفة الايكونوميست البريطانية المعروفة.. أن سياسات ولي العهد الطائشة ومشاريعه الإقتصادية المبالغ فيها تقفان وراء تفاقم الأوضاع الداخية وتردي مستويات المعيشة بالسعودية.

الايكونوميست استعرضت نماذج من المغامرات الطائشة لبن سلمان مشيرة الى افتعاله ازمة مع قطر والى حربه على اليمن وتدخل تركيا في سوريا والعراق وقره باغ.

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في مقالها، لا إتفاق من دون ضمانات جدية،. .. ان على القوى الغربية الاذعان لواقع ان الغاء الحظر بالكامل هو السبيل الوحيد لاحياء الاتفاق النووي وانقاذه من الموت السريري.

إن إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي وفرضها إجراءات حظر على إيران , حالة قد تتكرر بتغير الإدارات الأمريكية.

وهذا يعني بأن اي اتفاق تتمخض عنه مفاوضات فيينا بشان الغاء الحظر ولو بالكامل لتعبيد الطريق امام عودة امريكا للاتفاق النووي ستكون معرضة لخطر مواجهة انسحاب امريكي آخر في المستقبل والعودة للمربع الاول في ظل غياب الضمانات اللازمة , ومن هذا المنطلق تؤكد بلادنا على تقديم امريكا ضمانات عملية وواقعية تحول دون تكرار ما حدث عام 2017 حينما تبجح ترامب بالانسحاب من هذا الاتفاق.

جوان ...

في الشأن اليمني كتبت صحيفة جوان في مقالها، محاولات واشنطن للحيلولة دون سقوط مأرب، .. مع استمرار وتسارع وتيرة تقدم القوات القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية في محافظة مأرب الاستراتيجية ..كثفت أمريكا من تحركاتها في مسارين دبلوماسي وعسكري للحيلولة دون هزيمة التحالف السعودي ومرتزقته بمأرب.

المسار الدبلوماسي يتمثل باجراء المبعوث الامريكي الخاص باليمن مباحثات مع المسؤولين السعوديين في الرياض , والتحرك الامريكي بالمسار تجسد في ابرام صفقة اسلحة مع السعودية تضمنت صواريخ وذخائر ذكية الامر الي يعتبر ضوء اخضر امريكي للتحالف السعودي لتصعيد هجماته وغاراته الوحشية على المدن والقرى اليمنية. ولكنرغم وحشية التحالف السعودي ورغم التحركات الامريكية تواصل القوات اليمنية المشتركة تقدمه لتحرير مدينة مأرب نفسها وحسم هذه المعارك الطويلة بمحافظة مارب.

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها، إلغاء الحظر بالكامل أولوية رئيسية بالمفاوضات،... امريكا بايدن تريد العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه امريكا ترامب عام 2017 , والترويكا الاوروبية تؤكد اهمية احياء الاتفاق النووي لاوروبا وهي التي ناورت وماطلت سنوات تملصا من التزاماتها وتعهداتها فيه، وكل هذا جيد ولكن على أمريكا وأوروبا الإذعان أولا لواقع أن مفاوضات فيينا تستهدف التمهيد لعودة أمريكا للإتفاق عبر إلغاء كل أشكال الحظر.

وبعبارة اخرى ان ايران وافقت على خوض مفاوضات فيينا بهدف الغاء الحظر بالكامل وهي ترى بأن الاتفاق النووي سيكون بخير اذا ما التزمت القوى الغربية المعنية بالعمل بتعهداتها فيه .

وايران ترى ان نتائج مفاوضات فيينا لن تكون واقعية حتى بالغاء امريكا لكل اشكال الحظر مالم تقدم امريكا تعهدات وضمانات قانونية مكتوبة بعدم انسحابها او اية ادارة امريكية مقبلة من الاتفاق النووي مرة اخرى.