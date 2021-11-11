العراق، حجر دومينو يُسقط الوجود الاميركي في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال حطيط في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان واشنطن تريد من الحشد الشعبي ان يبقى قوة مقاتلة في الميدان ليس أكثر، وليس مسحوح له بأن يتدخل بالشأن السياسي العراقي.

واضاف: ان الانتخابات العراقية كانت بمثابة اختبار للحشد الشعبي بأن يكون قوة سياسية، ويتسلم السلطة الحاكمة في العراق.

واعتبر حطيط، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بإنها شراء للوقت من قبل واشنطن حتى تمدد وجود قواتها في العراق، بعد الفوضى التي تحصل بعد إغتيال رئيس الوزراء.

واوضح حطيط ان اميركا بعد الاخفاق في سوريا واليمن ولبنان اصبح من الصعب عليها، ان تغادر العراق لانه قاعدة تحكم وسيطرة وميدانية ومؤثرة لواشنطن في المنطقة.

ورأى حطيط ان خروج القوات الاميركية من العراق كحجارة الدومينو سيؤثر على الوجود الاميركي في المنطقة خاصة بعد الهزيمة المدوية التي تلقتها واشنطن وحلفائها في اليمن، مشيراً الى ان اميركا لن تخرج من العراق وستعمل على افتعال اي فتنة في العراق سياسية او عسكرية من اجل بقائها اكثر في العراق.

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