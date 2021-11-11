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البنك المركزي العراقي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

البنك المركزي العراقي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من التعامل بالعملات الرقمية.

العالم - العراق

وذكر البنك في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أنه "يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق".

وتابع، "لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، يحذر البنك المركزي العراقي من استخدامها، ولا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ولم يمنح رخصة لأية عملة رقميه مشفرة حالياً".

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