المبعوث الأممي الخاص الى اليمن يختتم زيارته إلى تعز

العالم - اليمن

والتقى المبعوث الخاص في مدينة تعز والتربة، بالمحافظ نبيل شمسان وبممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأعضاء البرلمان والصحافيين. وقد أعربوا جميعاً عن قلقهم من تبعات النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين في الأحياء السكنية والقيود الشديدة على حرية حركة الأشخاص والبضائع وسلامتهم بسبب استمرار إغلاق الطرق. كما ناقشوا التدهور الحاد في الاقتصاد والخدمات الأساسية وتأثيره الشديد على الأعمال والعائلات.

وشدّد السيد غروندبرغ في اجتماعاته على الحاجة للتوصّل إلى حلول شاملة وإلى حوار سياسي شامل ودعا جميع أصحاب الشأن إلى الانخراط في مناقشات بنّاءة حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهمّ جميع اليمنيين.

والتقى السيد غروندبرغ، في المخا، بالسلطة المحلية وبالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وبالحراك التهامي وقد أكّدوا جميعاً على ضرورة خفض التصعيد واعتماد الشمولية وحسن عمل مؤسسات الدولة.

وقال السيد غروندبرغ: "لقد اختبرت خلال زياراتي هذه تأثير النزاع بشكل مباشر على المدنيين في تعز بما في ذلك الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية. كما كانت لي الفرصة للاصغاء مباشرة الى وجهات نظر اليمنيين رجالاً ونساءً وشباباً، المتعلّقة بالسبل التي يمكن أن تساهم من خلالها ملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في معالجة الوضع في تعز كجزء من حلّ مستدام للنزاع في اليمن.

المبعوث الاممي فشل في أولى مهامه !

من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن "عبدالقادر المرتضى"، أن المبعوث الأممي الجديد الى اليمن "هانس غروندبرغ"، لم يستطع الترتيب لعقد جولة جديدة من المفاوضات على ملف الاسرى رغم جهوزية الطرفين لعقدها.

وأمام هذا الفشل تساءل "المرتضى" عما اذا كان المبعوث الجديد بمقدورة العمل أمام الملفات العسكرية والسياسية الأكثر تعقيداً.

وقال رئيس اللجنة في تغريدة له مساء الثلاثاء: “الواضح أن مهمته إجراء بعض الزيارات لمناطق المرتزقة لرفع معنوياتهم أكثر من أي شيء آخر”.