بريطانيا ترفض التخلي عن أكشاكها الحمراء للهواتف

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وقد انخفض عدد هذه الأكشاك الحمراء الشهيرة التي كانت منتشرة في كل مكان على الأراضي البريطانية، إلى نحو 21 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، في ظل حيازة أكثر من 96 في المئة من البريطانيين هاتفا محمولا.

وتجري شركة الاتصالات البريطانية "بي تي" حاليا تقويما لتحديد الأكشاك غير الصالحة تمهيدا لسحبها من الخدمة.

وأعلنت هيئة "أوفكوم" الناظمة للقطاع، الثلاثاء، عن قواعد جديدة من شأنها حماية "نحو خمسة آلاف كشك هاتف في المملكة المتحدة".

وسيتم الإبقاء على هذه الأكشاك في حال كانت تقع في مكان لا تغطيه شبكات الاتصالات المحمولة الأربع في البلاد، أو في حال شهدت إجراء أكثر من 52 اتصالا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، أو في حال كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإبقاء عليها.

كما سيتم الإبقاء على الأكشاك في حال وجودها في مناطق تكثر فيها الحوادث أو محاولات الانتحار.

وفي السنوات الأخيرة، جرى تحويل أكثر من ستة آلاف كشك هاتفي خارج الخدمة إلى مكتبات، أو تم وضع أجهزة صراف آلي مكانها.