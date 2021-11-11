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رونالدو يقود قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

رونالدو يقود قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

كان الصيف الماضي حافلا بالأحداث في عالم كرة القدم، حيث شاهد الجميع صفقتين للتاريخ، الأولى تمثلت برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بعد 17 عاما وتوقيعه مع باريس سان جيرمان، وبعد أيام قليلة عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عاما.

العالم - رياضة

ولم تكتف كل صفقة بتغيير التاريخ، بل غيرت الحاضر وقلبت موازين الرواتب، حيث تقدم رونالدو ليكون اللاعب الأعلى دخلا وأجرا في العالم، بعدما احتل المركز الثاني في المواسم الماضية.

وفي الوقت نفسه تنازل ليونيل ميسي عن عرشه لرونالدو وأصبح يحتل المركز الثاني في قائمتي الدخل والأجر.

وبحسب مجلة «فوربس» المختصة بالمجال الاقتصادي فإن رونالدو يحتل المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين دخلا وأجرا في العالم، في ظل وصول أجره لـ55 مليون دولار في العام الواحد، إضافة لذلك فإن رونالدو يجمع 70 مليون دولار كدخل من خارج كرة القدم، ليكون دخله الكامل 125 مليون دولار في العام.

ويأتي ليونيل ميسي بعده مباشرة وبراتب سنوي يبلغ 35 مليون دولار، بجانب 75 مليون دولار من أعماله الخاصة.

وتضم قائمة أعلى اللاعبين دخلا في العالم كلا من:

كريستيانو رونالدو (125 مليون دولار).

ليونيل ميسي (110 ملايين دولار).

نيمار (95 مليون دولار).

كيليان مبابي (43 مليون دولار).

محمد صلاح (41 مليون دولار).

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