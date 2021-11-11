شاهد: قوات الامن التونسية تقمع تظاهرة في مدينة عقارب

العالم - مراسلون

اضراب عام بمدينة عقارب بمحافظة صفاقس جنوب تونس بدعوة من اتحاد الشغل تحول الى مواجهات بين قوات الامن ومئات من المحتجين المطالبين بغلق مصب للنفايات قررت السلطات اعادة فتحه عنوة رغم وجود حكم قضائي سابق باغلاقه لاستقبال اطنان من النفايات المكدسة بشوارع المحافظة منذ اكثر من اربعين يوما.

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع استهدف محتجين تجمعوا امام مصب النفايات بينهم نساء وشيوخ واطفال ما ادى الى حصول حالات اختناق تم نقلها الى المستشفى المحلي.

بعض من ممثلي المجتمع المدني دخلوا في مفاوضات مع قيادات امنية وابدوا تخوفهم من وجود مندسين داخل تحركاتهم السلمية رشقوا الامنيين بالحجارة بغاية توظيفها لخدمة اجندات مشبوهة.

لن تصمت اصوات الاحتجاج في تونس مادامت قنوات الحوار مغلقة بين السلطة والمواطنين.

تعتمد السلطات التونسية الحل الامني لمواجهة الاحتجاجات في عقارب؛ حل سيدفع الی مزيد من الاحتقان الاجتماعي وسيضعف فرص الوصول الی حلول تشارکية لحل الاشکال القائم.