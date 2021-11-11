شاهد: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة

العالم- خاص بالعالم

واكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة شارون قامت منذ 2004 بعملية تنظيف كبيرة من قبل الشرطة والجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة، التي تتقاتل فيما بينها وسط النهار في تل ابيب الامر الذي باتت تثير رعب المجتمع الصهيوني.

وقال نبيه في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان ما حصل من الحادث الاخير بتفجير سيارة في داخلها عضوان في احدى عصابات الجريمة المنظمة، يشير الى ان الجيل الثاني من العصابات الجريمة المنظمة وتحديداً من عائلة موندر الذي قتل قبل سنوات، بدأوا يعيدون الامور الى ما كانت عليه في السابق.

واوضح عواضة، ان هذا يدل على ان الحكومة الاسرائيلية قد فشلت طوال السنوات الاخيرة في تحجيم عصابات الجريمة المنظمة، مشيراً الى ان الوضع داخل المجتمع الصهيوني لم يعد امني واقتصادي وسياسي وانما اصبح جزء من التركيبة بداخل الكيان الصهيوني، بدليل ان عصابات الجريمة المنظمة اصبحت ناشطة في اكثر من مكان.

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