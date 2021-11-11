الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة

الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تستمر تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب مع ما تثيره من اجواء رعب داخل المجتمع الصهيوني، كما حصل بعد تفجير سيارة بداخلها عضوان في احدى العصابات.

العالم- خاص بالعالم

واكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة شارون قامت منذ 2004 بعملية تنظيف كبيرة من قبل الشرطة والجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة، التي تتقاتل فيما بينها وسط النهار في تل ابيب الامر الذي باتت تثير رعب المجتمع الصهيوني.
وقال نبيه في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان ما حصل من الحادث الاخير بتفجير سيارة في داخلها عضوان في احدى عصابات الجريمة المنظمة، يشير الى ان الجيل الثاني من العصابات الجريمة المنظمة وتحديداً من عائلة موندر الذي قتل قبل سنوات، بدأوا يعيدون الامور الى ما كانت عليه في السابق.

واوضح عواضة، ان هذا يدل على ان الحكومة الاسرائيلية قد فشلت طوال السنوات الاخيرة في تحجيم عصابات الجريمة المنظمة، مشيراً الى ان الوضع داخل المجتمع الصهيوني لم يعد امني واقتصادي وسياسي وانما اصبح جزء من التركيبة بداخل الكيان الصهيوني، بدليل ان عصابات الجريمة المنظمة اصبحت ناشطة في اكثر من مكان.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5893483

روابط ذات صلة

شاهد.. انتشار المخدرات والفقر في المجتمع الصهيوني

شاهد.. عصابات اجرامية أداة لتصفية الحسابات داخل الكيان الصهيوني

تواصل الإحتجاجات ضد الاحتلال في الداخل.. وتل أبيب تتخوف من هبة شعبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بتصفيات كأس العالم 2022.. المنتخب الإيراني يجتاز نظيره اللبناني في اللحظات الأخيرة +فيديو

الصحة الإيرانية: 123 وفاة و 7539 إصابة جديدة بالكورونا

بيسكوف: نشاط سفن حلف الناتو في البحر الأسود مصدر قلق لبوتين

مباحثات بين سورية وإندونيسيا لتأسيس علاقات تجارية واقتصادية

السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع

شاهد: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة