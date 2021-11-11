الخارجية العراقية: أتخذنا خطوات فعليّة لعودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا 

العالم-العراق

وذكر بيان للخارجية ان حسين "استقبل، اليوم الخميس في مبنى الوزارة ببغداد، السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة تحديات الإرهاب، ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومُواجهة التغيّر المناخيّ".

وأضاف البيان "كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، حيث جرى التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمُرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المُحوريّ".

وتابع البيان ان الجانبين "ناقشا ملف المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة، وأكَّد الوزير حسين أن الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق وهناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك".