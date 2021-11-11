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الصحة الإيرانية: 123 وفاة و 7539 إصابة جديدة بالكورونا

الصحة الإيرانية: 123 وفاة و 7539 إصابة جديدة بالكورونا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية 123 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في البلاد إلى 127 ألفا و809 حالة.

العالم - إيران

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن حصيلة تفشي وباء كورونا داخل البلاد، أن نتائج الفحوصات التي أجريب منذ أمس لغاية اليوم الخميس، سجلت 7539 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في إيران، إلى 6 ملايين و19 ألفا و947 شخصا.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و656 ألفا و447 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في إيران، لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد هذه الجائحة داخل البلاد، فقد أعلنت وزارة الصحة أن 55 مليونا و500 ألف و300 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقابل 41 مليونا 506 آلاف و171 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 393 ألفا و865 شخصا آخرون تلقوا الجرعة الثالثة من هذه اللقاحات؛ ليبلغ مجموع الجرعات الموزعة في إيران لحد الآن، 97 مليونا و400 ألف و36 جرعة.

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