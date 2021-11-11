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العراق ولبنان يبحثان تعزيز المسارات العلمية

العراق ولبنان يبحثان تعزيز المسارات العلمية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، مع نظيره اللبناني، التعاون العلمي والأكاديمي، وسبل تعزيز المسارات العلمية بين البلدين.

العالم-العراق

وقالت التعليم في بيان، إن عبد الصاحب "تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني وزير التربية والتعليم العالي عباس سليم الحلبي وبحثا آفاق التعاون العلمي والأكاديمي".

وأعرب وزير التعليم، عن "حرصه على التعامل الجاد والفاعل مع الجامعات العربية لاسيما اللبنانية منها ذات السمعة الأكاديمية العريقة وتنمية مسارات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء المحددات والمعايير العلمية المعتمدة في الجامعات العالمية والتصنيفات والتقييمات الدولية التي تراعي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي ومؤشرات أعداد الطلبة والتدريسيين".

من جهته، أبدى وزير التربية والتعليم العالي اللبناني "استعداده للارتقاء بالتعاون وتعزيز المسارات العلمية المسؤولة عن تطوير البرامج الأكاديمية وتحديد أهدافها النوعية التي تصب في مصلحة التعليم الجامعي بين البلدين الشقيقين".

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