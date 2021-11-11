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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مناورات بحرين والامارات مع الاحتلال، وهل يعالج اجتماع "ترويكا بلاس" الأزمة الأفغانية؟

مناورات بحرين والامارات مع الاحتلال، وهل يعالج اجتماع
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملف الاول لهذه الليلة.. تصريح القيادةُ المركزية للقواتِ البحرية الأمريكية بانّ قواتٍ من الإمارات والبحرين وكيان الاحتلالِ الاسرائيلي والبحرية الأمريكية بدأت تدريبات على عملياتٍ أمنية متعددةِ الأطراف في البحر الأحمر. 

العالم- خاص بالعالم

وهذه هي أولُ تدريباتٍ بحرية يتم الإعلانُ عنها بين الولاياتِ المتحدة وكيانِ الاحتلال والدولتين من الخليج الفارسي اللتين طبّعتا العلاقاتِ الدبلوماسيةَ مع تل أبيب العامَ الماضي.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول.. تحذير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مستهل اجتماع "ترويكا بلاس" الذي ضم دبلوماسيين اميركيين وصينيين وروس ومن طالبان في إسلام أباد، من أن أفغانستان باتت على "حافة انهيار اقتصادي".

وقال قرشي ان من شأن أي تدهور إضافي للاقتصاد أن يحد من قدرة طالبان على إدارة البلاد.

ودعت باكستان الحكومات، إلى السماح بتدفق مساعدات التنمية على أفغانستان لوقف الانهيار، وإلى فك تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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