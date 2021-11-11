تدريبات مشتركة بين كيان الاحتلال وأمريكا والإمارات والبحرين في البحر الأحمر

العالم- الامارات

وقالت القيادة البحرية الأمريكية NAVCENT في بيان إن "التدريبات التي من المفترض أن تستمر لخمسة أيام على متن سفينة النقل البرمائية USS Portland (LPD 27)، ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش والمصادرة".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة: ان القوات الأمريكية تتدرب مع شركاءها الإقليميين لتعزيز قدراتها الأمنية البحرية الجماعية.

وهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها علنا بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والدولتين الخليجيتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الإحتلال العام الماضي.