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تدريبات مشتركة بين كيان الاحتلال وأمريكا والإمارات والبحرين في البحر الأحمر

تدريبات مشتركة بين كيان الاحتلال وأمريكا والإمارات والبحرين في البحر الأحمر
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

بدأ كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر يوم 10 نوفمبر، بحسب ما أعلنت القيادة البحرية الأمريكية اليوم الخميس.

العالم- الامارات

وقالت القيادة البحرية الأمريكية NAVCENT في بيان إن "التدريبات التي من المفترض أن تستمر لخمسة أيام على متن سفينة النقل البرمائية USS Portland (LPD 27)، ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش والمصادرة".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة: ان القوات الأمريكية تتدرب مع شركاءها الإقليميين لتعزيز قدراتها الأمنية البحرية الجماعية.

وهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها علنا بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والدولتين الخليجيتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الإحتلال العام الماضي.

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