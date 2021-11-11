حفتر سيعمل على تطبيع العلاقات مع 'إسرائيل' بعد الانتخابات

العالم - ليبيا

وقال مسؤول في حملة حفتر الانتخابية للصحيفة: "حاليا الحديث عن "إسرائيل" يمكن أن يلحق ضررا باحتمالات فوزه، بسبب العداوة التقليدية للشعب الليبي لإسرائيل"، مبينا أنه من المبكر لأوانه الحديث عن إتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل" وكيف ستبدو.

وأضاف: "قبل كل شيء يجب انتخاب اللواء حفتر، ونحن على يقين أن ذلك سيحصل. لكن في الوقت الحالي، لا توجد لدينا مصلحة في إثارة مسألة العلاقات المستقبلية مع "إسرائيل"، لأن الجمهور في ليبيا لديه عداء تقليدي تجاهها حاليا، وهذه الأحاديث في الوقت الحالي يمكنها ان تلحق ضررا باحتمالات فوز حفتر بالانتخابات"، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي مقرب من كلا المرشحين للرئاسة الليبية قوله إن "هناك إجماعا بين المرشحين (حفتر وسيف الدين القذافي) بشأن الرغبة وحاجة ليبيا لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" والانضمام إلى ما اسماه بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، مشيرا إلى أنه "في حال تم انتخاب أحد المرشحين للرئاسة وانضمام ليبيا للاتفاقيات الإبراهيمية، سنكون أمام تطبيع علاقات مختلف عن الذي حدث مع الإمارات والبحرين والمغرب".

وأوضح أنه إذا خرجت العملية حيز التنفيذ، فإنها ستجري بوتيرة بطيئة للغاية، بصورة تشبه اتفاقية التطبيع التي تتشكل بين "إسرائيل" والسودان.

المصدر: روسيا اليوم نقلا عن i24news