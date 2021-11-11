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شرطة الاحتلال تعتقل 73 فلسطينيا جنوب الخليل

شرطة الاحتلال تعتقل 73 فلسطينيا جنوب الخليل
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 73 عاملا فلسطينيا مساء اليوم الخميس، قرب معبر “ميتار” جنوب الخليل بناء على ما قالت إنها “معلومات استخبارية”.

العالم - فلسطين

وافاد موقع "القدس" نقلا عن بيان لشرطة الاحتلال فإن “حرس الحدود كانوا بانتظار الفلسطينيين بعد تخطيهم السياج، حيث كانت في انتظارهم حافلة أقلتهم إلى داخل الخط الأخضر”.

وأضاف البيان أنه تم رصد توقّف الحافلة قبل المعبر، وأنزلت الركاب ثم مرت من المعبر وواصلت المسير ودخلت لمنطقة الأحراش المحاذية، ثم تسلل الركاب الذين لا يحملون تصاريح تخوّلهم دخول الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر ثغرة في السياج، وعندما ركبوا الحافلة مجددًا اعترضت قوة “حرس الحدود” الحافلة وتم اعتقال السائق والمتسللين”.

وجرى تحويل الفلسطينيين المعتقلين للتحقيق لدى شرطة الاحتلال.

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