مناورات الجيش الايراني.. الرسائل والانجازات

وجرت المناورات بحضور القوى الأربع التابعة للجيش الإيراني في منطقة واسعة تم خلالها إختبار وتقييم مختلف المعدات العسكرية وإستخدامها عمليًا.

ترى ما هي أهداف وإنجازات ورسائل مناورات الجيش الإيراني التي أطلق عليها إسم ذو الفقار 1400؟

وقد قامت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية بتغطية مجريات مناورات ذو الفقار في الأيام القليلة الماضية تمرين ذو الفقار 1400.

وربط البعض إجراءها مع التحركات الأخيرة وبعض المناورات المشتركة التي شهدتها المنطقة، فيما لفت البعض إلى ضعف طائرات التجسس الأميركية ضد أنظمة الدفاع الإيرانية، مشيرين إلى أن إيران سبق أن استهدفت طائرات أميركية بدون طيار وأرغمتها على الهبوط.

لمزيد من المعلومات اجرت قناة العالم مقابلة مع العميد محمد يوسفي خوش قلب نائب قائد العمليات الدفاعية في الجيش الإيراني الذي شارك في هذه المناورات وكان ضمن الوحدات المهمة المشاركة في هذه المناورات.

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