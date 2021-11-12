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هيلي: ايران لاتشعر بالخوف من اميركا

هيلي: ايران لاتشعر بالخوف من اميركا
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتقدت سفيرة اميركا في الامم المتحدة سابقا نيكي هيلي سياسة إدارة بايدن تجاه ايران ووصفت طهران بأنها لاتشعر بالخوف من واشنطن.

العالم - الأميرکيتان

وقالت هيلي، في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: إن ايران لاتخشى اميركا والفضل في ذلك يعود الى جو بايدن.

واضافت: إن قواتنا في سوريا تتعرض للهجمات كما ان موظفينا في اليمن يتعرضون للاختطاف ونحن نقف الى الجانب.

ولم توضح نيكي هيلي ماهي العلاقة بين الهجوم المزعوم على مبنى السفارة الاميركية في صنعاء وايران الا ان وسائل الاعلام الاميركية تطلق على حركة انصار الله ماتسميه (القوات المدعومة ايرانیا).

ويشار الى ان موقع بلومبرغ ادعى، لاول مرة، ان 25 موظفا يمنيا يعملون في سفارة اميركا بصنعاء والوكالة الاميركية للتنمية الدولية، تم اعتقالهم.

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