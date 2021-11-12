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دولة القانون: مصرون على حقنا

دولة القانون: مصرون على حقنا
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي كاطع الركابي، ان الليونة التي تتعامل بها كتل الاطار التنسيقي لاتفضي الى تنازلات.

العالم - العراق

وقال الركابي ان “الحديث عن ليونة في المشهد السياسي تفضي الى تنازلات عن الحق غير واقعي، حيث ان ما حصل من تزوير في الانتخابات، والتي حولتها الى سياسية بمحض الكلمة” وفقا لـ "العهد نيوز".

وبين ان “فعمل الكتل السياسية وانتشارها وفعاليتها في جميع المحافظات هل من المعقول ان يكون جمهوره قليل لهذا الحد؟ ولهذا فنحن نصر على التعامل بواقعية تامة مع نتائج الانتخابات”.

واكد ان “موقفنا الحالي لا يقتصر على مظلومية دولة القانون فقط انما يبين مظلومية الكتل السياسية الأخرى التي غبنت بنتائج الانتخابات كالحكمة والفتح وغيرها من الكتل”.

ولفت الى ان “قضية استهداف رئيس الوزراء وغيرها من القضايا مدروسة ومقصودة من تدخل طرف ثالث حاول تشتيت الموقف السياسي خصوصا وان الساحة السياسية مفتوحة”

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