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الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكننا الاستسلام ويجب الفوز فى معركة مكافحة أزمة المناخ

الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكننا الاستسلام ويجب الفوز فى معركة مكافحة أزمة المناخ
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أزمة المناخ هي أهم معركة في حياته، بل هي معركة يمكن بل ويجب أن نفوز بها.

العالم - الأميركيتان

وكتب غوتيريش - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "بصفتي أمينا عام للأمم المتحدة، لدي العديد من المعارك، ولكن الكفاح ضد أزمة المناخ هو أهم معركة في حياتي. إنها معركة يمكننا بل ويجب أن نفوز بها. لا يمكننا الاستسلام. لن استسلم".


وأضاف "أن العمل المناخي مسؤولية الجميع. ويجب على كل بلد وكل مدينة وكل شركة وكل مؤسسة مالية أن تقلل بشكل جذري وموثوق وقابل للتحقق من انبعاثاتها الكربونية بدءا من الآن".


وتابع "نحن بحاجة إلى تنفيذ التعهدات. إلى أن تصبح الالتزامات ملموسة. إلى التحقق من الإجراءات. إلى سد فجوة المصداقية العميقة والحقيقية".

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الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكننا الاستسلام ويجب الفوز فى معركة مكافحة أزمة المناخ